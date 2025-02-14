Kocaeli'de Afet Farkındalık Eğitimi ile Toplum Bilinci Artırılıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Afet Farkındalık Eğitimi ile Toplum Bilinci Artırılıyor

Kocaeli\'de Afet Farkındalık Eğitimi ile Toplum Bilinci Artırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla KO-MEK kursiyerlerine afet farkındalık eğitimleri vermeye devam ediyor. Eğitimlerde, afet anında yapılması gerekenler ve psikolojik destek konuları da ele alınıyor.

14.02.2025 10:27  Güncelleme: 10:28
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel bir afette toplum bilinci oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, KO-MEK kursiyerlerine "afet farkındalık eğitimi" vererek, afet anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlenmelerini sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, şehri muhtemel bir afete hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin de merkez üssü olan Kocaeli'de farkındalığı artırmak için Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılı faaliyetleri kapsamında KO-MEK kursiyerlerine afet farkındalık eğitimleri gerçekleştiriliyor. Yapılan eğitim ve çalışmalar ile afete hazır bir toplum oluşturulması hedefleniyor.

Afetlere dayanıklı bir toplum ve afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir Kocaeli hedefiyle çalışan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 36 farklı noktada toplam bin 164 kursiyere afet farkındalık eğitimi verdi. Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilen kursiyerler, bu sayede konuyla ilgili merak ettikleri soruların cevabını da buldu.

Eğitime katılan kursiyerler, afetlere karşı hazırlık yapmanın yanı sıra afet sonrası psikolojik destek konularında da bilgilendirildi. Eğitimlerde bireylerin kriz anında çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların ihtiyaçlarına nasıl yanıt vermeleri gerektiği, güvenli toplanma alanlarının önceden belirlenmesi, afetzedelerin hem kendileri hem de aileleri için afet ve acil durumlara karşı almaları gereken tedbirler aktarıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Afet Farkındalık Eğitimi ile Toplum Bilinci Artırılıyor - Son Dakika

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