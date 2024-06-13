Kocaeli'de İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Kartepe Teleferiği İndirimi - Son Dakika
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Kocaeli'de İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Kartepe Teleferiği İndirimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karnesini alan ilk ve ortaokul öğrencilerine Kartepe teleferiğinde yüzde 50 indirim sağlayacak. Aileler ise yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek. İndirim 14-23 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

13.06.2024 14:29
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Kocaeli'de ilk ve ortaokul öğrencileri Kartepe teleferiğinden yüzde 50 indirimli yararlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de inşa ettiği teleferik, karnesini alacak öğrencileri bekliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan ilk ve ortaokul öğrencilerine yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirimli olarak seyahat etme imkanı sunacak. Karne sevinci yaşayan öğrenci ve aileler teleferiğin eşsiz manzarası ile keyifli bir yolculuk gerçekleştirecek. Karnesini getiren öğrenciler ile ailelerine tanınan indirim 14-23 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

Ulaşımpark A.Ş. tarafından işletilen Kartepe trafiğinin tam ücreti 250 TL, öğrenci ücreti ise 100 TL olarak belirlenmişti. Bu durumda karnesini getiren öğrenciler 50 TL ödeyecek. Öğrenci ve ailelerine özel olarak gerçekleşen bu indirim ile birlikte Kartepe teleferiği 14-23 Haziran tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet sağlayacak.

Kartepe teleferiği ile eşsiz Sapanca Gölü manzarası eşliğinde bir yolculuk gerçekleştiriliyor. 334 rakımla Kartepe Derbent istasyondan başlayan yolculuk 1423 rakımlı Kuzuyayla istasyonunda sonlanıyor. 10'ar kişilikten 72 adet kabinin yer aldığı teleferik hattında yolculuk yaklaşık 22 dakika sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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