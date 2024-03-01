Kocaeli'de okullar afete hazırlanıyor
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Deprem Haftası" dolayısıyla ortaokulda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan tatbikatta öğrencilerde deprem bilinci oluşturulması hedeflendi.
Kocaeli Valiliği tarafından tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İzmit Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulunda program düzenlendi. Okulun bahçesinde AFAD, UMKE, Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca stant kurularak, öğrencilerde afet bilinci oluşturmak amacıyla bilgiler verildi. Program kapsamında okulda tahliye tatbikatı da gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği "deprem oluyor" sesini duyan öğrenciler ve katılımcılar, çök-kapan-tutun yaptı.
Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, Türkiye'de deprem bilinci oluşturulması hedefiyle 1-7 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası faaliyetleri yürütüldüğüne dikkat çekti. Türkiye'nin depremi bilen, acısını yaşayan bir ülke olduğunu söyleyen Vali Yavuz, "Özellikle depreme dirençli, bilinçli toplum oluşturmak amacıyla çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Biraz önce tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Bu çerçevede, özellikle risk azaltma çalışmalarının öneminin altını çiziyorum. Afet olmadan alınacak tedbirler hem can kayıpları hem de maddi kayıpları önemli ölçüde azaltmakta" dedi.
Kocaeli Valiliğince, kentte depreme dirençli toplum ve afetlere hazırlık kapsamında önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Yavuz, "Türkiye'de ilk defa organize sanayi bölgelerinde arama kurtarma ekipleri kuruldu ve her biri faaliyet içinde.
Aynı zamanda, temel AFAD gönüllüsü sayımızı 44 bin 61'e çıkardık, ayrıca AFAD destek gönüllüsü sayısını ise 927'ye çıkardık. Elbette bu rakamlar yeterli değil, daha fazla artıracağız" diye konuştu.
"Deprem bölgelerine 3 milyar TL'ye yakın kaynak sağlandı"
17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Kocaeli'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilediğinin altını çizen Vali Yavuz, "Müthiş bir yardımlaşma, dayanışma ve organizasyon ortaya koyarak, kardeşlerimizin yardımına koşmuştur. Her daim söylediğim gibi, ilimiz ülkenin dünya ile yarışan yüzü, bilim, sanayi ve teknolojinin başkenti. Bu liderliğini yardımlaşma ve dayanışma da göstermiş olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Öğrencisinden öğretmenine, ev hanımından işçisine kısacası herkes büyük bir dayanışma örneği gösterdi ve yaklaşık deprem bölgelerine 3 milyar TL'ye yakın maddi kaynak sağladı. Çadır kentlerden konteyner kentlere kadar birçok alanda önemli hizmetler yaptık. Özellikle milletlerin büyüklüğü kriz anında gösterdiği refleks ile ölçülür. Dünyaya örnek olabilecek yardımlaşma ve dayanışmayı ortaya çıkardığı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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