Kocaeli'de Onlarca Çift 05.05.2025 Tarihinde Nikahlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Onlarca Çift 05.05.2025 Tarihinde Nikahlandı

Kocaeli\'de Onlarca Çift 05.05.2025 Tarihinde Nikahlandı

Kocaeli'de birçok çift, özel bir tarihle evliliklerini taçlandırmak için 05.05.2025 tarihinde nikah masasına oturdu. Çiftler, bu tarih için aylar öncesinden randevu alarak heyecanla nikah günlerini bekledi.

05.05.2025 16:26  Güncelleme: 16:32
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Kocaeli'de onlarca çift, evliliklerini unutulmaz bir tarihle taçlandırmak için 05.05.2025 günü nikah masasına oturdu.

Kocaeli'de evliliklerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, bugün nikah salonlarına akın etti. Kolay hatırlanabilir yapısıyla dikkat çeken bu özel tarih için çiftler aylar öncesinden randevularını aldı. İzmit Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde de gün boyu nikah kıyıldı.

"Unutamayacağımız bir gün olacak"

Erdi Umut Durna ile Buse Bozkurt çifti de bu özel günde dünya evine girdi. Erdi Umut Durna, yaptığı açıklamada, "2 yıldır Buse Hanım ile birlikteyim. Bu güzel günümüzü daha da özel bir tarih ile bütünleştirmek istedik. 05.05.2025 tarihini eşim çok istemişti. O yüzden bugünü özel kılmak istedik. Unutamayacağımız bir gün olacak" dedi.

Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadığını söyleyen Buse Bozkurt ise "Ben bu tarihi çok istedim. Biraz da heyecanlıyım. 5 Mayıs bize şans getirsin" diye konuştu.

Çift, İzmit Belediyesine de teşekkür etti.

"Belli tarihlerde nikah yoğunluğumuz fazla oluyor"

Çiftin nikahını kıyan İzmit Belediyesi Evlendirme Birim Sorumlusu Emre Oruç, özel tarihlerde nikah taleplerinin arttığını belirterek, "05.05.2025 tarihi diğer tarihlere oranla daha yoğun geçiyor. 05.05.2025 gibi, 25.05.2025 gibi, 14 Şubat gibi belli tarihlerde nikah yoğunluğumuz fazla oluyor. İnsanlar akılda kalsın diye düşünüyor. Müracaata gelen çiftlerimiz, unutma ihtimallerinin daha düşük olduğunu söylüyorlar. Bunu nedenle farklı ve uyumlu tarihleri tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 25 Mayıs'ın da yoğun geçeceğini ifade eden Oruç, "25.05.2025'de kendi kültür merkezimizin dışında dış nikahlarımızla beraber 36 nikah akdi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Onlarca Çift 05.05.2025 Tarihinde Nikahlandı - Son Dakika

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