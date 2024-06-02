Kocaeli\'de Sıcaktan Bunalan Çocuklar Köpük Savaşı Yaptı

Yerel

Kocaeli'de sıcaktan bunalan çocukların akaryakıt istasyonundaki köpüğü birbirlerine sıkarak eğlenmeleri ilginç anlara sebep oldu.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sıcaktan bunalan çocuklar çareyi farklı yöntemlerde buldu. Yeşilova Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kayda alınan bir görüntüde, çocukların akaryakıt istasyonunda araçların yıkandığı köpüğü birbirlerine sıktığı anlar yer aldı. Önce köpüklenen, sonra da suyla temizlenen çocukların bu tehlikeli eğlencesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Bir başka mahallede çekilen görüntüde ise çocukların sokak ortasında hortumla birbirlerini ıslatarak serinlemeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan, İzmit kent merkezinde ise sıcak havadan bunalan vatandaşlar yeşil alanlarda vakit geçirdi. Kimisi ailesi ve yakınlarıyla piknik yaparken, kimisi gölge alanlarda çocuklarıyla oyunlar oynadı. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı ve kitap okumayı tercih etti. - KOCAELİ