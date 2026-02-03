Vatandaşlar Şehir Hastanesi'ne direkt ulaşımdan memnun - Son Dakika
Vatandaşlar Şehir Hastanesi'ne direkt ulaşımdan memnun

Vatandaşlar Şehir Hastanesi'ne direkt ulaşımdan memnun
03.02.2026 10:54  Güncelleme: 10:56
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak için 14 yeni otobüs hattı hizmete sundu. Vatandaşlar, aktarma yapmadan konforlu bir şekilde hastaneye ulaşmanın tadını çıkarıyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen yeni otobüs hatları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelindeki 12 ilçeden hastaneye aktarmasız ulaşım sağlamak amacıyla planlanan ve 26 Ocak'ta hizmete giren 14 yeni hat ile vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sunuldu.

Mevcut ulaşım ağının genişletilmesiyle; Karamürsel'den SH9, Gölcük'ten SH10 ve SH11, Başiskele'den SH12 ve SH13, Kartepe'den SH14 ve SH15, Kandıra'dan SH16, Körfez'den SH17 ve SH18, Dilovası'ndan SH19, Gebze'den SH20, Darıca'dan SH21 ve Çayırova'dan SH22 hatları devreye alındı.

Böylece İzmit'ten SH1, SH2, SH5, SH6, SH7 ve Derince'den SH8 ile birlikte hastaneye çalışan direkt hat sayısı 20'ye ulaştı.

"Kendi özel aracımız gibi ulaştık"

Yeni hatları kullanan vatandaşlar, aktarma yapmadan hastaneye ulaşmanın konforunu yaşadıklarını belirtti. Hastaneye Çayırova'dan gelen 72 yaşındaki Fahrettin Demirkol, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Erken saatte otobüs değiştirmek ile uğraşmıyoruz. Evimizden bindik, hastanede indik" dedi.

Darıca'dan hastaneye gelirken yolun gözünde büyüdüğünü söyleyen 18 yaşındaki Ravza Topal, yolculuğunun konforlu geçtiğini söyledi.

Gebze'den muayene olmak için Şehir Hastanesi'ne gelen Hasan Türdü, "Daha önce otogara gelerek aktarma yapıyorduk, yol gözümüzde büyüyordu. Önemli bir ihtiyacın karşılanmasından çok memnun kaldık" diye konuştu.

Darıca'dan gelirken çok rahat bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen Rabia İşvarlar, "Eskiden gelirken çok perişan oluyorduk. Umuttepe otobüsü ile geliyorduk ve çok yoğun oluyordu. Şimdi kendi özel aracımız gibi konforlu ve hızlı şekilde ulaştık" şeklinde konuştu.

SH9 hattı ile eşini doktor randevusuna getiren 65 yaşındaki Nahit Akbaba ise "Çok konforlu bir yolculuk geçirdik, otobüs çok rahattı" dedi. Akbaba, çift olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını vurguladı. Dilovası'ndan 40 dakikalık bir yolculuk ile hastaneye direkt ulaşım sağlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cevat Kalay, "10 numara bir hizmet olmuş. Otobüs değiştirmemize gerek kalmadı. Bu kadar rahat olacağını tahmin etmiyorduk. Dilovası'ndan çok hızlı bir şekilde ulaştık" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

