Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arıcı, gazetecilerin toplumun bilinçlenmesinde ki ve demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesinde önemli bir role sahip olduğunu ve demokrasinin temel taşlarından biri olan gazetecilerin, toplumun haber alma hakkına katkı sağladığını ifade etti.

23.07.2024 12:58  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arıcı, mesajında gazetecilerin toplumun bilinçlenmesinde ki ve demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesinde önemli bir role sahip olduğunu ve demokrasinin temel taşlarından biri olan gazetecilerin, toplumun haber alma hakkına katkı sağladığını ifade etti. Gazetecilerin, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayarak demokrasinin temel taşlarından birini oluşturduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Özgür ve bağımsız basının, güçlü bir toplumun temelini oluşturduğuna inanıyorum. Üstlendikleri sorumlulukların bilincinin farkıyla çalışan, etik kurallarına ve meslek ilkelerine bağlı yayıncılık yaparak kamuoyunu tarafsız, hızlı ve doğru biçimde bilgilendiren kıymetli basın mensuplarımızın üzerine düşen görevleri aynı duyarlılıkla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Ulusal basının yanı sıra yerel basının da önemine dikkat çeken Başkan Arıcı; "Bu vesileyle, basın mensuplarımızın sorunlarının çözülmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Koçarlı Belediyesi olarak her zaman basın mensuplarımızın yanındayız. Basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi adına her türlü desteği de vermeye hazırız. Zorlu çalışma şartlarına rağmen, gece gündüz demeden, kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özgür Arıcı, Koçarlı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
14:04 Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki ’’Korku Evi’’nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki ''Korku Evi''nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 14:23:04. #1.13#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement