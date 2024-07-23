Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arıcı, mesajında gazetecilerin toplumun bilinçlenmesinde ki ve demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesinde önemli bir role sahip olduğunu ve demokrasinin temel taşlarından biri olan gazetecilerin, toplumun haber alma hakkına katkı sağladığını ifade etti. Gazetecilerin, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayarak demokrasinin temel taşlarından birini oluşturduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Özgür ve bağımsız basının, güçlü bir toplumun temelini oluşturduğuna inanıyorum. Üstlendikleri sorumlulukların bilincinin farkıyla çalışan, etik kurallarına ve meslek ilkelerine bağlı yayıncılık yaparak kamuoyunu tarafsız, hızlı ve doğru biçimde bilgilendiren kıymetli basın mensuplarımızın üzerine düşen görevleri aynı duyarlılıkla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Ulusal basının yanı sıra yerel basının da önemine dikkat çeken Başkan Arıcı; "Bu vesileyle, basın mensuplarımızın sorunlarının çözülmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Koçarlı Belediyesi olarak her zaman basın mensuplarımızın yanındayız. Basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi adına her türlü desteği de vermeye hazırız. Zorlu çalışma şartlarına rağmen, gece gündüz demeden, kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN