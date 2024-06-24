Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Halk Buluşmalarına Davet Ediyor

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, her hafta Pazartesi günleri düzenledikleri halk buluşmalarının bu hafta da devam edeceğini belirterek 24 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'da Koçarlı Belediyesi hizmet binasının zemin katında gerçekleşecek olan halk buluşmasına tüm vatandaşları davet etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın düzenlediği halk buluşmaları, vatandaşların yerel yönetimle doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak, belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunuyor. Her hafta tekrarlanan bu buluşmalar, Koçarlı halkının taleplerine duyarlılık gösteren bir belediye anlayışını pekiştiriyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek olan halk buluşmasında, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve belediye yetkilileri, vatandaşların sorularını yanıtlayacak, sorunlarına çözüm arayacak ve önerilerini dinleyecek.

Başkan Arıcı, yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla her hafta düzenlenen halk buluşmalarının önemine dikkat çekerek, "Halkımızla bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinlemek, çözümler üretmek bizim için büyük bir önceliktir. Bu buluşmalar, vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurma ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlama fırsatı sunuyor. Hizmetlerimizi halkımızın beklentileri doğrultusunda şekillendirmek ve daha yaşanabilir bir Koçarlı için el birliğiyle çalışmak istiyoruz" dedi.

Halk buluşmalarının herkesin katılımına açık olduğunu vurgulayan Arıcı, "Koçarlı Belediyesi olarak, halkımızın her zaman yanındayız. Onların sesine kulak vermek ve birlikte çözüm yolları bulmak için tüm vatandaşlarımızı halk buluşmamıza davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Başkan Arıcı ve ekibi, vatandaşların tüm sorularına yanıt vermek ve birlikte çözüm üretmek için 24 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'da Koçarlı Belediyesi hizmet binasının zemin katında hazır olacak. - AYDIN