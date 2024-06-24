Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Halk Buluşmalarına Davet Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Halk Buluşmalarına Davet Ediyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Halk Buluşmalarına Davet Ediyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, her hafta düzenledikleri halk buluşmalarının bu hafta da devam edeceğini belirterek tüm vatandaşları 24 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'da Koçarlı Belediyesi hizmet binasının zemin katında gerçekleşecek olan buluşmaya davet etti.

24.06.2024 10:18  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, her hafta Pazartesi günleri düzenledikleri halk buluşmalarının bu hafta da devam edeceğini belirterek 24 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'da Koçarlı Belediyesi hizmet binasının zemin katında gerçekleşecek olan halk buluşmasına tüm vatandaşları davet etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın düzenlediği halk buluşmaları, vatandaşların yerel yönetimle doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak, belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunuyor. Her hafta tekrarlanan bu buluşmalar, Koçarlı halkının taleplerine duyarlılık gösteren bir belediye anlayışını pekiştiriyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek olan halk buluşmasında, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve belediye yetkilileri, vatandaşların sorularını yanıtlayacak, sorunlarına çözüm arayacak ve önerilerini dinleyecek.

Başkan Arıcı, yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla her hafta düzenlenen halk buluşmalarının önemine dikkat çekerek, "Halkımızla bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinlemek, çözümler üretmek bizim için büyük bir önceliktir. Bu buluşmalar, vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurma ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlama fırsatı sunuyor. Hizmetlerimizi halkımızın beklentileri doğrultusunda şekillendirmek ve daha yaşanabilir bir Koçarlı için el birliğiyle çalışmak istiyoruz" dedi.

Halk buluşmalarının herkesin katılımına açık olduğunu vurgulayan Arıcı, "Koçarlı Belediyesi olarak, halkımızın her zaman yanındayız. Onların sesine kulak vermek ve birlikte çözüm yolları bulmak için tüm vatandaşlarımızı halk buluşmamıza davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Başkan Arıcı ve ekibi, vatandaşların tüm sorularına yanıt vermek ve birlikte çözüm üretmek için 24 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'da Koçarlı Belediyesi hizmet binasının zemin katında hazır olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özgür Arıcı, Koçarlı, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Halk Buluşmalarına Davet Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:12 Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
10:05 Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 11:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Halk Buluşmalarına Davet Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement