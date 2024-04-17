Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yeni dönemde beraber çalışacağı iki başkan yardımcısını belirledi - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yeni dönemde beraber çalışacağı iki başkan yardımcısını belirledi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yeni dönemde beraber çalışacağı iki başkan yardımcısını belirledi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yeni dönemde görev yapacağı başkan yardımcılarını belirledi. Başkan yardımcılarına görevlerini tevdi eden Arıcı, en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti.

17.04.2024 17:21  Güncelleme: 17:24
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yeni dönemde beraber çalışacağı iki başkan yardımcısını belirledi.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, birlikte görev yapacağı yardımcılarını belirledi. Belediye Başkanı Arıcı yeni başkan yardımcısı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) meclis üyesi seçilen Raci Aydemir ile önceki dönem Belediye Başkan Yardımcılığı yapan mevcut başkan yardımcısı Huriye Kondu'yu görevlendirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, başkan yardımcılarına görevlerini tevdi ederek, "Koçarlı'mız için en güzel, en hayırlı hizmetlerde birlikte çalışacağız. Halkımıza en iyi hizmeti yapmak bizlere nasip olacak inşallah. Başkan yardımcılarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yeni dönemde beraber çalışacağı iki başkan yardımcısını belirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yeni dönemde beraber çalışacağı iki başkan yardımcısını belirledi - Son Dakika
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