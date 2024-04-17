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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yeni dönemde beraber çalışacağı iki başkan yardımcısını belirledi.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, birlikte görev yapacağı yardımcılarını belirledi. Belediye Başkanı Arıcı yeni başkan yardımcısı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) meclis üyesi seçilen Raci Aydemir ile önceki dönem Belediye Başkan Yardımcılığı yapan mevcut başkan yardımcısı Huriye Kondu'yu görevlendirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, başkan yardımcılarına görevlerini tevdi ederek, "Koçarlı'mız için en güzel, en hayırlı hizmetlerde birlikte çalışacağız. Halkımıza en iyi hizmeti yapmak bizlere nasip olacak inşallah. Başkan yardımcılarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum" açıklamasında bulundu. - AYDIN