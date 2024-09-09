Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Yeni Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Yeni Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin Mesaj Yayımladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Yeni Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin Mesaj Yayımladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arıcı, yeni eğitim döneminin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu.

09.09.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Arıcı, mesajında yeni eğitim döneminin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu. Başkan Arıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum. Bu süreçte fedakarca görev yapan öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha aydınlık yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim-öğretim yılının Koçarlı'ya ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Arıcı, her zaman olduğu gibi eğitim alanındaki projelere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Yeni Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin Mesaj Yayımladı - Son Dakika

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