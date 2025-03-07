Koçarlı Belediyesi, Yeniköy Mahallesi\'ndeki Arazileri İcradan Kurtardı

Koçarlı Belediyesi'nin geçmiş dönemden kalan GES firmasına olan borçları nedeniyle icralık olan ve satışa çıkarılan Yeniköy Mahallesi'ndeki 3 parsel arazi, Başkan Özgür Arıcı'nın girişimleriyle kurtarıldı.

Başkan Arıcı, GES firmasına olan borç dolayısıyla Yeniköy'de bulunan ve içerisinde koyun çiftliği ve çamlık bulunan arazilerde yaşanan bu kriz karşısında da hızlı bir çözüm üretirken, Belediyeye ait taşınmazları koruma adına kararlı bir duruş sergiledi. Başkan Arıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeniköy Mahallesi'nde belediyemize ait 3 parsel arazinin icradan satılmaması için büyük çaba harcadık ve sattırmadık. Göreve geldiğimizden önce olan borç için biz Yeniköy'ün çamlığını ve koyun çiftliğini sattırmadık. GES firması ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, önceki dönemden kalan borç için firma ile anlaşma yaptık ve borcu taksitlendirerek bu arazilerin Yeniköy'de kalmasını sağladık. Borcun kredisinin çekilip bu firmanın borcu ödemedikleri için bizi icraya verdiler. Bu borcu ödeyip, Yeniköy'ün çamlığını ve koyun çiftliğini kurtardık" dedi. - AYDIN