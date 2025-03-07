Koçarlı Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki Arazileri İcradan Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koçarlı Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki Arazileri İcradan Kurtardı

Koçarlı Belediyesi, Yeniköy Mahallesi\'ndeki Arazileri İcradan Kurtardı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın girişimleriyle, GES firmasına olan borç nedeniyle icradan satışa çıkarılan Yeniköy Mahallesi'ndeki 3 parsel arazi, müzakereler sonucunda kurtarıldı. Başkan Arıcı, taahhüt edilen borcun taksitlendirilmesiyle arazilerin Belediyeye ait kalmasını sağladıklarını açıkladı.

07.03.2025 18:07  Güncelleme: 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediyesi'nin geçmiş dönemden kalan GES firmasına olan borçları nedeniyle icralık olan ve satışa çıkarılan Yeniköy Mahallesi'ndeki 3 parsel arazi, Başkan Özgür Arıcı'nın girişimleriyle kurtarıldı.

Başkan Arıcı, GES firmasına olan borç dolayısıyla Yeniköy'de bulunan ve içerisinde koyun çiftliği ve çamlık bulunan arazilerde yaşanan bu kriz karşısında da hızlı bir çözüm üretirken, Belediyeye ait taşınmazları koruma adına kararlı bir duruş sergiledi. Başkan Arıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeniköy Mahallesi'nde belediyemize ait 3 parsel arazinin icradan satılmaması için büyük çaba harcadık ve sattırmadık. Göreve geldiğimizden önce olan borç için biz Yeniköy'ün çamlığını ve koyun çiftliğini sattırmadık. GES firması ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, önceki dönemden kalan borç için firma ile anlaşma yaptık ve borcu taksitlendirerek bu arazilerin Yeniköy'de kalmasını sağladık. Borcun kredisinin çekilip bu firmanın borcu ödemedikleri için bizi icraya verdiler. Bu borcu ödeyip, Yeniköy'ün çamlığını ve koyun çiftliğini kurtardık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Arıcı, Belediye, Politika, Yeniköy, Koçarlı, Tarım, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki Arazileri İcradan Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:24:09. #7.11#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki Arazileri İcradan Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.