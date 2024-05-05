Kocası harçlık vermeyince kendi dükkanını açan kadın, 36 yıldır mesleğini icra ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocası harçlık vermeyince kendi dükkanını açan kadın, 36 yıldır mesleğini icra ediyor

Kocası harçlık vermeyince kendi dükkanını açan kadın, 36 yıldır mesleğini icra ediyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Fahriye Altınkaynak, 36 yıldır hayali olan terzilik mesleğini sürdürüyor. Altınkaynak, terziliğe hobi olarak başladı. Eşinden bir ihtiyacı için bir miktar para istediğinde 'Param yok' cevabını alan Altınkaynak, kendi iş yerini açtı. Evindeki el makinesi ve kumaşlarla birlikte dikiş, giyim üzerine açtığı küçük bir dükkanla geçimini sağlamaya başlayan Fahriye Altınkaynak (62), 'Herkes bana, 'Başaramazsın, yapamazsın, tek başına bir bayansın' dedi. Ben de yapabilirim dedim'. Terzilik mesleğiyle çocuklarını okuttu. İş yeri açtığı zaman müşteri gelmesi için konfeksiyonlara broşür ve kartvizit dağıttığını anlatan Fahriye Altınkaynak, mesleğinin çocukluk hayali olduğunu aktardı.

05.05.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocası harçlık vermeyince kendi dükkanını açan kadın, 36 yıldır mesleğini icra ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Fahriye Altınkaynak, 36 yıldır hayali olan olan terzilik mesleğini sürdürüyor. Altınkaynak, terziliğe hobi olarak başladı. Eşinden bir ihtiyacı için bir miktar para istediğinde "Param yok" cevabını alan Altınkaynak, kendi iş yerini açtı. Evindeki el makinesi ve kumaşlarla birlikte dikiş, giyim üzerine açtığı küçük bir dükkanla geçimini sağlamaya başlayan Fahriye Altınkaynak (62), "Herkes bana, "Başaramazsın, yapamazsın, tek başına bir bayansın" dedi. Ben de yapabilirim dedim" dedi.

Terzilik mesleğiyle çocuklarını okuttu

İş yeri açtığı zaman müşteri gelmesi için konfeksiyonlara broşür ve kartvizit dağıttığını anlatan Fahriye Altınkaynak, mesleğinin çocukluk hayali olduğunu aktardı.

Eşinin işine karşı gösterdiği tüm direnişlere rağmen, 36 yıllık zaman zarfında 3 çocuğunun üniversite öğrenimini tamamladığını açıklayan Altınkaynak, meslekte nasıl başarıya ulaştığını şu sözlerle ifade etti:

"Mesleğim, çocukluk hayalim. Bu işe önce evde başladım. Fakat evde olmuyordu, eve gelen çocuklarıyla geliyordu, çalışma imkanım olmuyordu. Sonra çok acil bir para ihtiyacım oldu. Eşimden para istedim, 'Param yok' dedi. Eşimin bana öyle demesi çok üzdü. Oturup düşündüm ve bir iş yeri açmaya karar verdim. Hemen araştırmaya başladım ve dikiş, giyim üzerine bir dükkan kiraladım ama hiçbir şeyim yoktu, sadece küçük bir el makinem vardı. Herkes bana, 'Başaramazsın, yapamazsın, tek başına bir bayansın' dedi. Ben de 'Neden, ben de yapabilirim' dedim. Evimdeki makinemi iş yerime getirdim. Broşürler, kartvizitler bastırdım. Bütün konfeksiyonları dolaşarak dağıttım. 'Yapılacak tadilat işlerinize talibim' dedim. Evdeki kumaşlarımı getirdim, dükkanıma yerleştirdim, badana yaptım. Eşim şiddetle karşı çıktı, 'Yapamazsın, uğraşamazsın, otur evde yemeğini yap' dedi. Ama ben kararlıydım. Çok ağır bir kelime kullandı. Eğer hayat müşterekse ve ben çalışmıyorsam, almakla mükelleftir kendisi. Almıyorsa, ben de bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim. Kimseye muhtaç olmak istemedim. O kadar zor ki birilerine muhtaç olmak. Azmettim ve yavaş yavaş müşterilerim gelmeye başladı. Sonra eşimden ayrıldım."

Kadınların hayatta her zaman üretken olması gerektiğini anlatan Altınkaynak, "Elimden geldiği kadar helalinden olsun diye gece gündüz, gece yarılarına kadar çalıştım. 3 çocuğum ve 8 torunum var. Oğullarım ve kızım üniversiteyi bitirdi ve hepsinin mesleği var. Torunlarımla mutluyum ve en güzeli bir işim var. Bir kadın, üretken ve karınca gibi olmalı. İlla ki, iş yeri açması gerekmiyor. Evde, tarlada, fabrika başka bir iş yerinde çalışsın ama üretsin. Kadınlar, kimseye muhtaç olmamalı, dimdik ayakta kalmalı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Kadın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocası harçlık vermeyince kendi dükkanını açan kadın, 36 yıldır mesleğini icra ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 13:28:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kocası harçlık vermeyince kendi dükkanını açan kadın, 36 yıldır mesleğini icra ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement