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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam Alemi'ne hayırlar diledi. Başkan Çolakbayrakdar, Regaip Kandili'nin üç ayların başlangıcı olduğunu ve bu mübarek günün sevgi, barış ve kardeşlik duygularını arttıracağına inandığını belirtti. Ayrıca, duaların önemine vurgu yaparak, duaların sadece şahsi değil, aile, şehir, ülke, İslam Alemi ve tüm insanlık için yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, Regaip Kandili'nin tüm İslam Dünyası'na ve insanlığa sağlık, iyilik, barış ve hoşgörü getirmesini diledi ve Mübarek Regaip Kandili ile Mübarek üç ayları tebrik etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar\'dan Regaip Kandili Mesajı
10.01.2024 - 12:40,
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; "Regaip Kandili'nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada; Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran ve üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'ni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve rahmeti bereketi bol olan bu mübarek günün; sevgi, barış ve kardeşlik duygularımızı arttırmasını diliyorum. İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç ayların toplumumuzdaki iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, kahraman Türk ordumuz başta olmak üzere ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Regaip Kandili'nin tüm İslam Dünyası'na ve insanlığa; sağlık, iyilik, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını dilerken sözlerini "Gönüllerden süzülüp Arş'a yükselen dualarda buluşmak dileğiyle Mübarek Regaip kandilini ve Mübarek üç ayları tebrik ediyorum" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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