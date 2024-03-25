Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan personellere sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan personellere sürpriz

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar\'dan personellere sürpriz

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye personellerine sürpriz yapacaklarını ve en iyisini yapacaklarını söyledi.

25.03.2024 13:47  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; belediye personellerine sürprizlerinin olacağını söyleyerek; "Bu insanlar mutlu olacak ki sizin işinize dört elle sarılacaklar. Yapılacak ne ise en iyisini biz yaparız müsterih olun. Bizim resmi sözleşme yapma sürecimiz 7. ay. Gereken ne ise yapacağımızı göreceksiniz" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; belediye olarak resmi sözleşme döneminin 7. ayda olduğunu ve belediye personellerine bir sürprizlerinin bulunduğunu kaydetti. Yapılacak ne ise en iyisini yapacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "İlk günden bu yana söylüyorum; bin 600 çalışanımın eğer bir sıkıntısı var ise şefi var, amiri var, müdürü var, başkan yardımcısı var, ben varım. İlk çalacağı kapı biziz. Biz onu vicdani olarak yapıyoruz. Özel sektörde de çalışanı olarak biri olarak söylüyorum, o başka bir şey. Bu insanlar mutlu olacak ki sizin işinize dört elle sarılacaklar. Yapılacak ne ise en iyisini biz yaparız müsterih olun. Bizim resmi sözleşme yapma sürecimiz 7. ay. Gereken ne ise yapacağımızı göreceksiniz. Dört belediye başkanı ney ise aynı şeydir. Birimizin söylediği dördümüzü bağlar. Bu şehirde uyum kültürü çok önemli. Eğer ki bir belediye başka bir tarafa bir belediye başka bir tarafa giderse birçok şehirde olanları görüyorsunuz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan personellere sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor
    15 Mar Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

    Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.

  • Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı
    15 Mar Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden şarlatan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

    Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.


13:50 TikTok’ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:35 Moskova’da katliam yapan 4 terörist tutuklandı Moskova'da katliam yapan 4 terörist tutuklandı
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:12 Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti Selim Gülgören, gençlerin Ramazan ayında alkol tüketimine sitem etti
13:05 Diyarbakır’da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 14:35:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan personellere sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement