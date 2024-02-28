Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: Türkiye\'ye model olduk

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de birçok alanda ilkleri gerçekleştiren belediye olduklarını belirterek, "Farklı ve yeni hizmetlere imza attık ve Türkiye'ye projelerimizle model olduk ve yeni açıklayacağımız projelerimizle de öncü belediye olacağız" dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Her bir mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın iyi ve güzel hizmetlerle buluşturabilmek için var gücümüzle çalışıyor, gayret ediyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra mahallelerimiz yeni isteklerini yerine getirmek ve ilçemize güzellikler kazandırmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler hayata geçirdik. 9 yıl boyunca farklı ve yeni projelere imza attık ve Türkiye'ye projelerimizle model olduk. Bunlardan biri olan buradaki sosyal tesisimizle yüreklere dokunuyoruz. 9 yıl gibi zamanda farklı mahallelere 41 tane sosyal tesisin inşaatını tamamlayıp, bölge sakinlerimizin hizmetine sunduk. Mahallelerde anketler yaparak, onların isteği doğrultusunda tesislerimizde kurslar açıyoruz. Özellikle çocuk ve gençlerimiz için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız bizden ne istiyorsa elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımıza hizmeti ulaştırmak için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri'de birçok alanda ilkleri gerçekleştiren belediye olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü; "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'de sayılı olan Kentsel dönüşümden modern pazar yerine, yol yapım çalışmalarından yeşil alanlara kadar ilçemize güzellikler kattık. Sosyal belediyecilikte birbirinden güzel projeleri hayata geçirdik. Bütün mahallelerimizde sokak sokak, cadde cadde ne yapılması gerekiyorsa bunların hepsini çok iyi biliyoruz. İhtiyaç duyulan diğer büyük projelerin hayata geçirebilmesi için zamana ihtiyaç var. Buranın da mevcut pazar yerini kapalı pazar yeri haline getireceğiz. Tüm mahallelerimizin isteklerini teker teker yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.
Vatandaşlar ise sunulan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ
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