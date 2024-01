Kocasinan Belediye Başkanı Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gündüz Sümer Yenimahalle'sinde pazarcı esnafını ziyaret etti, akşam ise Mithatpaşa sakinleriyle bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri aşkıyla hizmet üreterek, şehri daha iyi noktalara taşıdıklarını söyledi.

Sümer Yenimahalle Semt Pazarını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, hem tezgah açan esnafla hem alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnaf ve vatandaşlarla hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, tezgahın başına geçerek, vatandaşlara indirimli ürün satışı gerçekleştirdi. Kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerini bire bir yerine getirmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, "Belediye olarak esnafımızın ticaretlerini geliştirmelerini sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Özellikle ilçemizdeki pazar yerlerini, daha işlevsel, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha estetik hale getiriyoruz. Esnafımız, daha geniş yerlerde vatandaşa hizmet ettiği zaman ticaretleri gelişecek ve Kayseri ekonomisine daha çok katkı sunacaktır. Bunun için mevcut pazar yerlerini yeniliyoruz veya modern pazar yerleri yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ilçemiz daha da güzelleşiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, akşam ise Mithatpaşa Mahallesi'nde kentsel yenilemeyle yeni evlerinde oturan bölge sakinleriyle bir araya geldi. Mithatpaşa Mahallesi'ne bahar ile birlikte yeni parklar yapacaklarının müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, "Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesiyiz. Yaklaşık 410 bin nüfuslu ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin belediyemizden taleplerini öğrenmek için gece-gündüz, demeden vatandaşlarımızın yanında yer aldık ve her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi ve projelerimizi şekillendirdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetler olacak. Biz bu şehri seviyoruz ve yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını; her gittiğimiz yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyoruz. Hizmetlerimize her kesimden vatandaşlarımız büyük bir teveccüh gösteriyor ve bizleri bağrına basıyor. Buranın özelinde ise Mithatpaşa İlkokulu yıkıldı ve mevcut yere modern ilkokulu yapılacak. Ayrıca bölgeye ortaokul yapıldı ve yine ilkokul çalışmaları devam ediyor. Zaman içerisinde bölgeye birde sosyal tesis kazandıracağız. Bahar ile birlikte birkaç tane park daha kazandıracağız. Şimdiden bölgeye hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, temizlik gibi acil yapılması gereken istekler için ilgili müdürlükleri arayıp, akut ekibini yönlendirmesiyle talepleri çözüme kavuşturdu. - KAYSERİ