Kocasinan Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebeklere Kıyafet Hediyesi

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında başlattığı "Hoş Geldin Bebek Projesi" ile yeni evlat sevinci yaşayan ailelere "Hoş Geldin Bebek" seti hediye ederken, şimdi ise 2024 yılında doğan bebeklere ilk adımlarını atarken giyebilecekleri kıyafetleri hediye ediyor. Kocasinan'da hayata başlamak ayrıcalıklı olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'da her bebeğe değer verildiğini, çünkü her bebeğin ayrı bir değer taşıdığını belirtti.

Kocasinan Belediyesi olarak hizmetlerle vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarına dikkat çekti.

Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Kocasinan'da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bugüne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 32 bin 813 aileye destek olduk. Şimdi ise 2024 yılında doğan bebeklerin ilk adımlarını atarken küçük ama yürekten hediyeler dağıtıyoruz. Evlatlarımız ilk adımlarını atarken, sıcak bir gülümsemeyle dünyayı keşfederken ihtiyaçlarını karşılamak adına küçük ama yürekten gelen bir katkıda bulunuyoruz. Ailelerimizin en kıymetli varlığı olan evlatları sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde büyümesi en büyük temennimizdir. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla en başta yavrularımız olmak üzere Kocasinan'da yaşayan herkese değer veriyor, dost elimizi uzatıyoruz. Evlatlarımızla birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, dost elimizin her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim, yeni doğan bebeklerin bahtlarını açık etsin, onlara hayırlı, sağlıklı uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.

Aileler ise hediyelerden çok mutlu olduklarını belirterek, her zaman yanlarında olan ve desteklerini hissettikleri Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2024 yılında doğan yaklaşık iki bin bebeğin ailesini tek tek ziyaret ederek, kıyafet hediye ediyor. - KAYSERİ