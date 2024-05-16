Kocasinan Belediyesi Personeline Eğitim Verildi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Personeline Eğitim Verildi

Kocasinan Belediyesi Personeline Eğitim Verildi

Kocasinan Belediyesi bünyesinde çalışan personelin verimliliklerini ve kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla profesyonel eğitimler verildi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimlerin vatandaşlara daha iyi hizmet sunmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

16.05.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Kocasinan Belediyesi bünyesinde çalışan personelin verimliliklerini ve kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla profesyonel eğitimler verildi. Düzenlenen eğitim programları ile çalışanların bilgi birikimini sürekli artırdıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Eğitimler sayesinde gülümseyen bir yüzle vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz" dedi.

Hizmetlerin ve projelerin yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, düzenlenen programlar ile çalışanların bilgi birikimini sürekli artırdıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir tarafına daha kaliteli ve daha iyi hizmet götürebilmek için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyor, bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Özellikle insanı merkez olarak aldığımız çalışmaların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem veriyoruz. Çalışan personelin verimliliklerini, kurumsal kapasitelerini ve bilgi birikimini sürekli artırmak için çeşitli eğitimler veriyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Gülümseyen bir yüzle vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Bütün gayemiz, yapılan her şeyin bir önceki günden bir sonraki güne daha güzel olması içindir" diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi'nin farklı günlerde personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim, belediyenin seminer salonunda çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Programın açılış konuşması yapan Kocasinan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yavuz İlkaya, eğitime ilgi gösteren personele teşekkür etti. Makine Yük. Müh. A Sınıfı İş güvenliği Uzmanı Seval Yaman tarafından 'İş Sağlığı ve Güvenliği Genel kuralları ve Güvenlik Kültürü' hakkında bilgiler verildi. Programda katılımcılara iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yasak ve cezalar, hakkında bilgiler aktardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Personeline Eğitim Verildi - Son Dakika

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