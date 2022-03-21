Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı - Son Dakika
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Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı

21.03.2022 11:53
Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü dolayısıyla program düzenledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü dolayısıyla program düzenledi. Türk milletinin tarih boyunca destanlar yazdığına dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve diğer harplarda destanlar yazdık. Bundan dolayı destanlarımızın ve tarihimizin, gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle etkinliklerin önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü dolayısıyla çocukların güzel ve anlamlı bir program düzenlediklerini belirterek, "Öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum. Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz. Türk Milleti; tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve diğer harplarda destanlar yazdık. Bundan dolayı destanlarımızın ve tarihimizin, gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle etkinliklerin önemli olduğuna inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sergilemiş olduğu performanslarından dolayı, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, onları kutluyorum. Çocuk Kulübümüzün bütün amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen program, Mustafa Germirli İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Çanakkale Ruhunun vurgulandığı etkinlikte skeçler, Çanakkale Türküleri ve resim sergisi yer aldı. Özellikle Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri, performanslarıyla göz doldurdu. Beğeniyle etkinliği takip eden aileler ise çok duygulandıklarını belirterek, böylesine anlamlı ve güzel bir etkinliğe katkı sağladığı için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı
Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı
Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı

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Kocasinan Belediyesi, Çanakkale Zaferi, Kocasinan, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı - Son Dakika


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