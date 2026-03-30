Başkan Çolakbayrakdar: "Kütüphaneler haftası vesilesiyle bilgiyle büyüyen bir şehir inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünyaya açılan kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ediyoruz" diyerek ilçeye kazandırılan projelerin önemine dikkat çekti.

Her yaştan vatandaşın ilgi odağı olmaya devam eden ve modern tasarımları, ferah çalışma alanları ile sunduğu imkanlarla dikkat çeken Sinan Kütüphaneleri, özellikle öğrencilerin ders çalışma ve kitap okuma süreçlerine büyük katkı sağlıyor. Fevziçakmak, Ahievran, Yenişehir, Hacı Mustafa Tarman, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet olmak üzere toplam 7 farklı noktada hizmet veren Sinan Kütüphaneleri, gençlere ve çocuklara düzenli, güvenli ve verimli çalışma ortamı sunuyor.

Şehri nitelikli sosyal ve kültürel alanlarla donattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kütüphaneler Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede, kütüphanelerin bilgiye erişimde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehrimiz için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7'den 70'e herkes için projeler üretiyoruz. Özellikle hemşehrilerimin daha mutlu ve huzurlu olabileceği sosyal yaşam alanları ile tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Sinan Kütüphanesi'ni geçtiğimiz yıllarda şehrimize kazandırdık. Gençlerimiz hem ders çalışıyor, hem verimli vakit geçiriyor, hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katıyoruz. Özellikle yaptığımız projeler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Her yaştan öğrenciye hitap eden bu Sinan Kütüphanelerimiz, çocuklarımızın bilgiye kolayca erişebilmeleri ve derslerine odaklanmaları için ideal bir ortam sağlıyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında hemşehrilerimin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz."

Kütüphanelerden faydalanan gençler ise Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kütüphanelerin önemine dikkat çekerek, "Sınavlara hazırlanırken burayı tercih ediyoruz. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak çok verimli oluyor. Diğer arkadaşlarımızın ders çalıştığını görmek bizi motive ediyor. Bu kütüphaneler tam da istediğimiz şekilde dizayn edilmiş. Ev ortamından bile daha güzel. Yazın serin, kışın sıcak. Ücretsiz ikramlardan internet hizmetine kadar her yönüyle çok memnunuz. Bu güzel hizmetten dolayı özellikle Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Kütüphaneler Haftası kapsamında Kocasinan genelinde hizmet veren kütüphanelerin daha fazla vatandaş tarafından ziyaret edilmesi ve özellikle gençlerin bu imkanlardan faydalanması hedefleniyor. - KAYSERİ