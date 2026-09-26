Kocasinan\'ın kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı hastanede vefat etti

Kocasinan'ın kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı hastanede vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocasinan ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken geçirdiği ameliyatın ardından vefat etti. Alçı'nın vefat haberi kamuoyunda üzüntüyle karşılanırken, yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
Kocasinan ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesinin kurucu Belediye Başkanı, Ali İhsan Alçı hayatını kaybetti. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve geçirdiği ameliyatın ardından yaşamını yitiren Alçı'nın vefat haberi, kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.
Alçı'nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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