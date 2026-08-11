Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 132 Ölü, 570 Yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 132 Ölü, 570 Yaralı

Kolombiya\'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 132 Ölü, 570 Yaralı
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Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 132'ye yükselirken, 570 kişi yaralandı.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 132'ye yükselirken, 570 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kolombiya Başkentler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 132'ye yükseldi. Can kayıplarının 60'ının Pereira şehrinde kayda geçtiği aktarılırken, ülke genelinde en az 570 kişinin yaralandığı bildirildi. 86 binanın tamamen çöktüğü ve 7 havalimanının faaliyet dışı kaldığı kaydedildi. Arama-kurtarma çalışmalarının Kolombiya ordusu ve polis teşkilatının desteğiyle sürdüğü ifade edildi.

"Evleri hasar gören ailelere geçici kira yardımları sağlanacak"

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, ulusal hükümetin depremzedelerin yanında olduğunu belirterek, "Bin 400'den fazla mağdur aileye destek olmak amacıyla acil mali kaynaklar ve insani yardım deprem bölgesine tahsis edilmiştir" açıklamasında bulundu. Sağlık durumu tıbbi müdahale gerektiren bazı afetzedelerin ihtiyaçlar doğrultusunda Medellin'e sevk edildiğini kaydeden Espriella, "Ayrıca, evleri hasar gören ailelere geçici kira yardımları sağlanacaktır. Önceliğimiz, afetten etkilenen toplulukların can güvenliği ve refahıdır ve böyle olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kolombiya son 10 yılın en şiddetli depremi ile sarsılmıştı

Kolombiya, merkez üssü ülkenin Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesi olan 7.4 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Kolombiya Jeoloji Kurumu, depremin son 10 yılda ülkede kayda geçen en şiddetli sarsıntı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 132 Ölü, 570 Yaralı - Son Dakika

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