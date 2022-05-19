Komandolardan 19 Mayıs'a özel nefes kesen gösteri

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda komandolar tarafından yapılan gösteri nefes kesti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kastamonu'da coşku ile kutlandı. Azdavay ilçesinde yapılan kutlama programında komandolar tarafından düzenlenen gösteriler nefes kesti. İlçe merkezinde gerçekleştirilen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Olumsuz hava şartlarına rağmen kutlama programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kutlama alanında 160 kişilik komando ekibi yerini aldı. Kastamonu Gölköy Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli komandoların şehir içinden marşlar eşliğinde yürüyüşüne vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi. - KASTAMONU