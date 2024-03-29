Komşunun köpeğini tüfekle öldürme iddiasına gözaltı - Son Dakika
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Yerel

Komşunun köpeğini tüfekle öldürme iddiasına gözaltı

Samsun'da komşusunun köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İlknur K., köpeğini pompalı tüfekle vurulmuş halde evinin yanında buldu. İlknur K., polise şikayette bulundu ve köpeğini komşusu H.K.'nin öldürdüğünü iddia edip şikayetçi oldu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

29.03.2024 17:47
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Komşunun köpeğini tüfekle öldürme iddiasına gözaltı

SAMSUN - Samsun'da komşusunun köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur K., köpeğini pompalı tüfekle vurulmuş halde evinin yanında buldu. İlknur K., polise şikayette bulundu ve köpeğini komşusu H.K.'nin öldürdüğünü iddia edip şikayetçi oldu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

(MAY-NSO-Y)

Kaynak: İHA

Samsun, Hayvan Hakları, Adliye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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