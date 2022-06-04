Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi - Son Dakika
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Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi

04.06.2022 03:23

Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi Milas Türk Musikisi Derneği'nin Nazmi Yükselen anısına 2 Haziran Perşembe günü AMFİ Tiyatro'da düzenleyeceği ve Cumhuriyet İlkokulu Çocuk Korosu'nun da katılım sağlayacağı konser, yağışlı hava nedeniyle iptal olunca çocuklar...

Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi

MUĞLA - Milas Türk Musikisi Derneği'nin Nazmi Yükselen anısına 2 Haziran Perşembe günü AMFİ Tiyatro'da düzenleyeceği ve Cumhuriyet İlkokulu Çocuk Korosu'nun da katılım sağlayacağı konser, yağışlı hava nedeniyle iptal olunca çocuklar kuliste şarkılarını söyledi.

"7'den 77'ye Türk Sanat Müziği" adlı proje çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nurten Ademoğlu'nun emekleriyle Türk Sanat Müziği parçalarını hevesle söyleyen öğrencilerin katılımıyla renklenmesi planlanan konser, hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. Aylar öncesinden çalışmalara başlayan ve konser gününü büyük bir hevesle bekleyen öğrencilerinin hayal kırıklığı yaşamasına razı olmayan Sınıf Öğretmeni Nurten Ademoğlu, çocuklarına kuliste konser coşkusunu yaşattı.

Çocuklarının kulisteki performansı veliler tarafından tam not alırken, çocuklar sahne arkasında da olsa keyifli anlar yaşadı.

Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi
Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi
Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi
Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi - Son Dakika

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