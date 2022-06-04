Çocuklarının kulisteki performansı veliler tarafından tam not alırken, çocuklar sahne arkasında da olsa keyifli anlar yaşadı.

"7'den 77'ye Türk Sanat Müziği" adlı proje çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nurten Ademoğlu'nun emekleriyle Türk Sanat Müziği parçalarını hevesle söyleyen öğrencilerin katılımıyla renklenmesi planlanan konser, hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. Aylar öncesinden çalışmalara başlayan ve konser gününü büyük bir hevesle bekleyen öğrencilerinin hayal kırıklığı yaşamasına razı olmayan Sınıf Öğretmeni Nurten Ademoğlu, çocuklarına kuliste konser coşkusunu yaşattı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi - Son Dakika

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