Konservatuarda kış dönemi eğitimleri başladı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarının kış kurslarında eğitimler başladı.

Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrencinin 20'ye yakın dalda eğitim aldığı konservatuarı hakkında bilgi veren konservatuar yetkilileri, kurslara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yetkililer, "Konservatuarımızda daha önceki yıllarda olduğu gibi kış döneminde de yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl üstüne koyarak büyüyen konservatuarımızda 2021-2022 kış döneminde, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından birçok bölümde eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak" diye konuştu. - ADIYAMAN