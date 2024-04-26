Konteyner kent alevlere teslim oldu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Konteyner kent alevlere teslim oldu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı 4 konteyner kullanılamaz hale gelirken, afetzede vatandaşlar ikinci kez korku dolu anlar yaşadı. Yangın saniyeler içinde büyüdü ve 3 konteyner yandı, yaklaşık 7 konteyner de hasar aldı. Konteyner kent sakinleri, yangınlardan korktuklarını ve durumun çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

26.04.2024 18:53
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Konteyner kent alevlere teslim oldu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

-Konteyner kent sakini Mine Yapar: "Yangın saniyeler içinde büyüdü"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı 4 konteyner kullanılmaz hale gelirken afetzede vatandaşlar, asrın felaketinin ardından yeninden korku dolu anlar yaşadılar.

Geçtiğimiz gün Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale gelmişti. Konteynerlerin alevlere telsim olduğu yangında 7 konteyner ise hasar gördü. Depremin ardından yeniden korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, adeta ikinci kez felaketi yaşadılar. Konteyner kent sakinleri Mine Yapar ve Emel Yılmaz yaşadıkları korkuyu anlattılar.

Yangının saniyeler içerisinde büyüdüğünü söyleyen Mine Yapar, "Dün bir anda ne olduğunu anlamadan yangın çıktı. Yangın saniyeler içinde büyüdü. Her yere sıçradı. Havaların ısınmasıyla bu felaketler daha çok artacak. Bir an önce ekipler devletimiz bir şeyler yapsın. Çok zor durumdayız. Bu yangın burada ilk oldu ama son olmayacak. 3 konteyner yandı, yaklaşık 7 konteyner de hasar aldı" dedi.

Yangınlardan korktuklarını dile getiren Emel Yılmaz, "Yangın bir anda çıktı, evde oturuyorduk ve fark etmedik. Kokuyu da almamıştık. Yangın bir anda büyüdü, 3 konteyner yandı yaklaşık 7 konteyner'da hasar aldı. Buranın çözüme kavuşturulması lazım çünkü korku içinde yaşıyoruz. Yangınlardan korkuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konteyner kent alevlere teslim oldu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika

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