Yerel

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 13.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Erezsarı yönetimindeki 16 BHH 722 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Motosikletten düşerek ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruyan yaralı yoğun bakım ünitesine alındı. Hüseyin Erezsarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 saat sonra hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.