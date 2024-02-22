Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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Yerel

Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik şarampole yuvarlandı

Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik şarampole yuvarlandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Sürücü yaralanırken, otomobil uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

22.02.2024 23:52
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Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik şarampole yuvarlandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, şarampole giren otomobil ise uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Olay, Emirdağ ilçesi camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki 35 DK 429 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazada sürücü H.K., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası şarampole giren otomobil vinç yardımıyla yuvarlandığı şarampolden uzun süren uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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