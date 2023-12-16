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Kontrolden çıkan otomobil üzüm bağına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil üzüm bağına uçtu: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, üzüm bağına devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kardeş yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil üzüm bağına uçtu: 2 yaralı
16.12.2023 - 23:20,
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Kontrolden çıkan otomobil üzüm bağına uçtu: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üzüm bağına devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan 2 kardeş yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mundarcı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Denizli yönüne giden H.A. yönetimindeki yurtdışı plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü H.A. ve kardeşi Y.A. ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Alaşehir, Manisa, Son Dakika

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