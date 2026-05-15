Konya'da 3 ayrı hırsızlık: 6 tutuklama, kaçış anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da 3 ayrı hırsızlık: 6 tutuklama, kaçış anları kamerada

15.05.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da farklı zamanlarda gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

KONYA'da farklı zamanlarda gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Hırsızlık ve şüphelilerin kaçış anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya müşteri gibi gelen 1 kişi, iş yeri sahibini oyalayarak 90 bin TL değerinde 2 adet tam altın çalıp kaçtı. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki 10 kilometrelik alandaki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede şüphelinin S.D.(19) olduğu belirlendi. Ardından S.D. düzenlenen operasyonla yakalandı. S.D.'nin çaldığı altınları, aynı gün başka kuyumcuya sattığı ve paranın bir kısmını harcadığı anlaşılırken, geriye kalan 59 bin 710 TL ise iş yeri sahibine geri teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., mahkemece tutuklandı.

ÇEKİCİYLE TAMİRCİYE GÖTÜRÜLEN ARACIN İÇİNDEKİ ALTINLAR ÇALINDI

İkinci olayda, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hırka Sokak'ta meydana geldi. Arızalandığı için çekiciyle tamirciye götürülen bir aracın içindeki 216 bin TL TL değerinde 25 gram altın, 4 adet çeyrek altın ve 1 adet gümüş tespih çalındı. İhbarın ardından çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipler, hırsızlığın aracın çekiciden indirildiği sırada gerçekleştiği belirlendi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen D.S. (21), T.Ç. (26) ve Y.B.G. (26) gözaltına alındı. Ele geçirilen gümüş tespih araç sahibine iade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ç. ve Y.B.G., polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen D.S. de mahkemece tutuklandı.

İŞÇİLER, ALACAKLARINI VERMEYEN PATRONUNUN KAMYONETİNDEN İNŞAAT MALZEMESİ ÇALDI

Üçüncü olayda, Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Şehit Harun Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir kamyonetten 45 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalındı. Çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerin E.B. (20), M.A.U. (23), İ.G. (21) ve K.B.K. (22) olduğu ve alacaklarını vermediği için patronlarına ait kamyondan hırsızlık yaptıkları saptandı. 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. El konulan çaldıkları inşaat malzemeleri de sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: KONYA DHA

Kaynak: DHA

Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da 3 ayrı hırsızlık: 6 tutuklama, kaçış anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:22:56. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da 3 ayrı hırsızlık: 6 tutuklama, kaçış anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.