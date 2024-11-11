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Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Kulu Belediye Binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 42 ACD 592 plakalı otomobil ile Y.E.K.'nin kullandığı 42 AES 131 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(ÖMK-ARD-FM-