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Konya'da sıcak AŞ bekleyenlerin yardımına off-road pilotları yetişti - Son Dakika

Konya'da sıcak AŞ bekleyenlerin yardımına off-road pilotları yetişti

28.01.2022 00:57
Konya'da sıcak AŞ bekleyenlerin yardımına off-road pilotları yetişti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebiyle sıcak AŞ ulaştırılmasında zorluk yaşanılınca tam donanımlı arazi araçlarıyla dağıtıma destek veren Beyşehirli off-road pilotları, ihtiyaç sahiplerine yemeklerini ulaştırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebiyle sıcak AŞ ulaştırılmasında zorluk yaşanılınca tam donanımlı arazi araçlarıyla dağıtıma destek veren Beyşehirli off-road pilotları, ihtiyaç sahiplerine yemeklerini ulaştırdı.

Beyşehir'de 12 yıldır faaliyet gösteren Beyşehir Göl Feneri bünyesinde hayırseverlerin de maddi katkılarıyla hizmet veren aşevi tarafından Beyşehir'in 55 merkez ve mahallesinde yaşayan evinde yemek yapamayacak durumdaki yaşlı ve engelli vatandaşlara her gün araçlarla kilometrelerce yol kat edilerek sıcak AŞ ve ekmek ulaştırılıyor. Ancak, ilçede günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve ağır kış şartları sebebiyle aşevine ait dağıtım araçları, kar yoğunluğunun çok fazla olduğu ücra köşelerdeki kırsal mahallelere ulaşmakta zorluk yaşayınca Beyşehir Off-Road Kulübü'nden yardım ve destek istendi. Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen off-road yarışlarında sürekli derece elde ederek birçok başarıya imza atan off-road pilotlarının da katıldığı ve kulübün tahsis ettiği 5 arazi aracı, zorlu kış şartlarına rağmen kısa sürede evlerinde sıcak AŞ bekleyen ihtiyaç sahiplerinin ikametlerine ulaştı.

Beyşehir Göl Feneri Derneği Başkanı Hasan Takavcı, Beyşehir'e son birkaç gündür yoğun bir rahmet yağdığını, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Tabii bunun getirdiği zorluklar da var. Bazı mahallelerimizde 50-60 santimetreye varan kara rağmen bu hizmeti sürdürmeye devam ediyoruz. Bir-iki mahallemizde dün bir aksama yaşanınca, hemen aklımıza bizim derneğin faaliyetlerine sürekli destek olan Beyşehir Off-Road Kulübümüz geldi. Sağ olsunlar, 5 araçla sıcak AŞ dağıtımımıza destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Beyşehir Off-Road Kulübü Başkanı Ömer Yürük de, Göl Feneri Derneği'nden gelen bu talebi büyük bir onurla kabul ettiklerini söyleyerek, "Umarım en uç noktaya kadar elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek sıcak aşlarımızı ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Off-Road pilotu Mustafa Gül ise, böyle bir hizmeti verdiğinden dolayı Göl Feneri'ne teşekkür ederek, "Biz daha önce de bu tür zorlu kış şartlarında doğada yemleme, hastaları en yakın sağlık kuruluşlarına yetiştirme gibi birçok görevde yer aldık. Böyle bir talep gelince hemen ekip arkadaşlarımızla görüşerek organize olduk. İnşallah en uç noktaya kadar ulaşmaya çalışıp, ihtiyaç sahiplerini aşsız bırakmayacağız" diye konuştu. - KONYA

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Engelli, Konya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya'da sıcak AŞ bekleyenlerin yardımına off-road pilotları yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da sıcak AŞ bekleyenlerin yardımına off-road pilotları yetişti - Son Dakika
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