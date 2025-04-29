Konya'dan 11. Sınıf Öğrencilerine Günübirlik İstanbul Gezisi - Son Dakika
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Konya'dan 11. Sınıf Öğrencilerine Günübirlik İstanbul Gezisi

Konya\'dan 11. Sınıf Öğrencilerine Günübirlik İstanbul Gezisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki lise 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği yüksek hızlı trenle İstanbul gezileri ile gençlere tarih ve kültür bilinci kazandırıyor. Proje, 'Atabey Gençliği Ecdadın İzinde' sloganıyla geçmişten ilham alıyor ve geleceğe umutla bakıyor.

29.04.2025 12:08  Güncelleme: 12:11
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki lise 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezileri gençlere tarih ve kültür bilinci kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, "Atabey Gençliği Ecdadın İzinde" sloganıyla yürüttükleri projenin geçmişten aldığı ilhamla yeni nesilleri güçlü yarınlara hazırladığını ifade etti.

"İki tarihi şehir arasında gönül köprüsü kuruyoruz"

Gençlerin sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda köklü medeniyetimizin ruhuyla da yetişmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Selçuklular döneminde 200 yıldan fazla süreyle başkentlik yapan Konya'mız ile Osmanlı Devletine 600 yıl payitahtlık yapan İstanbul, bir şehir olmanın ötesinde medeniyetimizin çok önemli miraslarıdır. Biz de bu iki tarihi şehir arasında gönül köprüsü kurarak 31 ilçemizdeki 11. sınıf öğrencilerimizi yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul'a götürüyoruz. Bu yılki programlara 26 bin 176 öğrencimiz ve sorumlu öğretmenimiz katılıyor. Bugüne kadar 112 binin üzerinde gencimizi İstanbul ile buluşturduk. YHT ile günübirlik İstanbul gezilerimiz gençlerin hayatında iz bırakıyor. Projemize değer kattıkları için tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizler, gençlerimizin sadece bugünü değil, kökleriyle beslenen yarınları inşa etmesini istiyoruz" diyen Başkan Altay, "İstanbul gibi tarihimizin ve medeniyetimizin kalbinde yer alan bir şehirde, ecdadımızın izlerini sürmek, gençlerimizin kimlik bilincini güçlendirecek ve onları daha donanımlı bireyler haline getirecektir. Bu amacımızı gerçekleştirmemize destek olduğu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt'a da şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Katıldıkları tarih ve kültür gezisiyle İstanbul'u yakından görme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler de hayatlarında iz bırakan böyle anlamlı bir deneyimi kendilerine yaşatan Başkan Altay'a teşekkürlerini iletti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yüksek hızlı trenle Selçuklu Gar'dan İstanbul'a seyahat eden öğrenciler için trende düzenlenen tiyatro gösterisi yolculuğa renk katıyor. Tarih kokan şehre ulaştıkları andan itibaren ecdadın izlerini arayan Konyalı gençler, Eyüp Sultan Camii ziyaretiyle başladıkları İstanbul yolculuğunda vapurla boğaz turuna katılarak boğaz etrafındaki tarihi eserleri yakından görüyor. Ayrıca Gülhane Parkı'nda tarihle buluşan gençler, Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultan Ahmet Camii ve meydanı gibi tarihi mekanları da keşfetme imkanı buluyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'dan 11. Sınıf Öğrencilerine Günübirlik İstanbul Gezisi - Son Dakika

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