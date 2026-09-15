Konya Havalimanı ağustos ayında 115 bin 268 yolcuya hizmet verdi

Konya Havalimanında ağustos ayında 115 bin 268 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2026 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 86 bin 339, dış hat yolcu trafiği ise 28 bin 929 oldu. Böylece toplam 115 bin 268 yolcuya Konya Havalimanı'nda hizmet verildi. Ağustos ayında Konya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 596, dış hatlarda 213 olmak üzere toplamda 809 olarak gerçekleşti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 8.673 ton kesin olmayan olarak gerçekleşti.