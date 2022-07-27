Konyaaltı'nda Ygs ve Lys Kurs Kayıtları Başladı

Konyaaltı Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için verdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kursları ön kayıtları 1-7 Ağustos tarihlerinde başlıyor. KONSEM Etüt Merkezi bünyesinde verilen kurslara başvuru yapmak isteyen öğrenciler www.konyaalti.bel.tr adresinden ön kayıtlarını yapabilecek.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında hizmet veren Etüt Merkezi'nde, YKS ve LGS'ye hazırlanacak öğrenciler için verdiği ücretsiz kurs kayıtları başlıyor. Öğrencilerin 1-7 Ağustos tarihleri arasında belediyenin www.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden yapabileceği ön kayıt başvurularının bilgisi için 02422272080 numaralı telefonu arayabilecek. YKS hazırlık kurslarına lise 11-12. sınıf ve mezun öğrencileri, LGS hazırlık kurslarına ise ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin başvuru yapabilecek.

"İNSANLAR GİDERLERİNİ KISARAK ÇOCUKLARINI OKUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik her yıl ücretsiz kurs eğitimi verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, özel kurs veya etüt merkezlerinde eğitim alacak imkanları olmayan öğrenciler için böyle bir hizmet verdiklerini dile getirdi. Ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek istediklerini söyleyen Esen, "Bugün ekonomik anlamda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman özellikle gelir düzeyi düşük olan yurttaşlarımız daha büyük zorluklar yaşıyor. İnsanlar giderlerini her yerden kısarak çocuklarını okutmaya çalışıyor. Bunu görüyoruz ve bu duruma kayıtsız kalmıyoruz. Bu noktada ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik YKS ve LGS sınavlarına hazırlık kurslarını ücretsiz veriyoruz" diye konuştu.

ETÜT MERKEZİ YAPILACAK

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında yeni projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yakın bir tarihte bin öğrenci kapasiteli bir etüt merkezinin de temelini atacaklarını söyledi. En iyi eğitim kurumlarındaki standartlara göre inşa edilecek etüt merkezinde 500 öğrenciye lise hazırlık, 500 öğrenciye de üniversite hazırlık eğitimi verileceğini vurgulayan Esen, "Bugün bir üniversite hazırlık dershanesinin fiyatı, dar gelirli yurttaşlarımızın karşılayabileceği miktarların çok çok üzerinde. Bu yüzden, önümüzdeki sene açılışını yapmayı planladığımız etüt merkezimizdeki eğitimlerimiz tamamen ücretsiz olacak ve hem öğrencilerimizin eğitimlerine, hem de ailelerinin bütçelerine katkı yapmış olacağız" dedi.