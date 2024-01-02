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Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde Eğlence Düzenlendi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde Eğlence Düzenlendi

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim alan öğrenciler için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte minikler keyifli bir gün geçirdi. Palyaço gösterisi, kar partisi ve şişme oyun parkuru gibi aktivitelerle çocuklar eğlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çocukların mutluluğunu önemsediklerini ve her zaman onların yanında olduklarını belirtti.

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde Eğlence Düzenlendi
02.01.2024 - 17:47,
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Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim alan öğrenciler için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde eğlence düzenlendi. Minikler gerçekleştirilen aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı Gürsu, Hurma, Toros ve Uncalı kreşlerinde eğitim alan çocuklar yeni yıla keyifle başladı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde çocuklara özel gerçekleştirilen etkinlik, palyaço gösterisi ile başladı. Çocuklar daha sonra gerçekleştirilen kar partisi ve şişme oyun parkurunda doyasıya eğlendi. Zaman zaman sahneye çıkarak gösterilere ortak olan minikler, arkadaşlarını alkışlamayı da ihmal etmedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Çocuklar için hazırladıkları her etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Kreşlerimizde eğitim alan çocuklarımızla keyifli vakit geçirmek, onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımızın yüzü her zaman gülsün" dedi.

Kaynak: ANKA
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