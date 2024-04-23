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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi'nde çocuk meclisi toplandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı ziyaret eden 25 çocuk, meclis toplantısı yaparak Konyaaltı çocuklarının taleplerini dile getirdi. Çocukların ortak isteği, insanıyla sokak hayvanıyla mutlu bir Konyaaltı oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 5, 6 ve 11 yaşındaki 25 çocuk, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı makamında ziyaret etti. Çocuklarla tek tek tanışan, onlarla sohbet eden Başkan Cem Kotan, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Meclis başkanı Kaya

Ardından makama gelen çocuklardan oluşan bir Çocuk Meclisi kuruldu. Konyaaltı Belediyesi Çocuk Meclisi'ne Ali Yaman Kaya adlı çocuk başkanlık yaptı. Çocukları tek tek dinleyen Başkan Cem Kotan ile Çocuk Meclisi Başkanı Ali Yaman Kaya, çocukların Konyaaltı Belediyesi'nden isteklerini not aldı.

Çocukların istekleri

Her zaman mutlu ve güzel bir Konyaaltı görmek istediklerini belirten miniklerin belediyeden istekleri ise şöyle oldu: "Sokak hayvanlarına kulübe ve barınak istiyoruz. Parkurlu parklar ve güvenli oyun alanları istiyoruz. Ormanların korunmasını ve Konyaaltı'nda yaşayan herkesin mutlu olmasını istiyoruz."

"Belediye başkanı olunca senin için de güzel şeyler yapacağım"

Cem Kotan'ın başkanlık koltuğuna oturan çocuklardan 6 yaşındaki Hayal Yeniay Belediye Başkanı olmak istediğini belirterek Başkan Kotan'a "Ben belediye başkanı olunca çocukları eğlendirecek şeyler yapacağım. Senin için de güzel şeyler yapacağım" dedi. Daha sonra çocuklar tek tek makam koltuğuna oturarak Başkan Kotan ile birlikte fotoğraf çektirdi. - ANTALYA