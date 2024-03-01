Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi, okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi, okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirdi

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi, okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirdi

Sivil Savunma Günü nedeniyle Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, arama kurtarma köpeği Zeyna ile Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Öğrencilere afetler karşısında neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

01.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:13
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Sivil Savunma Günü nedeniyle Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri arama kurtarma köpeği Zeyna ile Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Sivil Savunma Günü nedeniyle bir dizi tatbikat gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, arama kurtarma köpeği Zeyna ile Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta öğrencilere olabilecek afetler karşısında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Tatbikat sonunda öğrencilere, Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi'nin çocuklara yönelik hazırladığı afet bilinci konulu 'Tehlike Avcısıyız' adlı kitabı ile kumbara hediye edildi.

Sivil savunmanın önemi anlatıldı

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak, Sivil Savunma Günü'nde acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı için okullara gittiklerini söyledi. Toprak, "İlçemizde bulunan okullarda öğrencilerimize acil durumda neler yapmaları gerektiğini, sivil savunmanın anlam ve önemini, arama kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konularında bilgi verdik. Öğrencilerimize yapmaları gerekenleri arama kurtarma köpeğimiz Zeyna ile birlikte gösterdik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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