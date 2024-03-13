Konyaaltı İlçesindeki Okullardan Öğrenciler HayatPark'ta Çim Ekimi Yaptı - Son Dakika
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Konyaaltı İlçesindeki Okullardan Öğrenciler HayatPark'ta Çim Ekimi Yaptı

Konyaaltı İlçesindeki Okullardan Öğrenciler HayatPark\'ta Çim Ekimi Yaptı

Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında HayatPark'ta çim ekimi yaptı. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere çim alanı oluşturma ve bakımıyla ilgili teknik bilgiler verildi.

13.03.2024 15:40  Güncelleme: 15:44
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Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında HayatPark'ta çim ekimi yaptı.

Konyaaltı ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler sosyal sorumluluk projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yardımlarıyla HayatPark'a çim ekti. Öğrencilere ekipler tarafından çim alanı oluşturmaktan, çim bakımına kadar pek çok teknik bilgi verildi.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, "İlçemizde bulunan okullar sosyal sorumluluk projesi kapsamında belediyemize başvuruda bulundular. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak talep eden okullarda eğitim gören öğrencilerimize HayatPark'ta bakım çalışmaları kapsamında çim ekimi ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptık. Çim alanı nasıl hazırlanır, çim ekimi nasıl yapılır konularında öğrencilere teknik bilgi verdik. Bu bilgilendirmenin ardından da uygulamalı olarak öğrencilere çim ekimi yaptırarak vatandaşın kullanımına nasıl hazır hale getirildiğini gösterdik" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Duru Nama da "Bugün burada Konyaaltı Belediyesi HayatPark'ta çim nasıl ekilir bunu öğrendik ve uygulamalı olarak da çim ekimi gerçekleştirdik. Proje kapsamında bizlere destek olan Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı İlçesindeki Okullardan Öğrenciler HayatPark'ta Çim Ekimi Yaptı - Son Dakika

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