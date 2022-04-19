Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü başkanlığında, kurum müdürlerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, kentte yapılacak çalışmalar görüşüldü. Başkan Özlü, toplantıya yönelik yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşlarımızla haftalık koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. 'Düzce Bizim Evimiz' diyerek çıktığımız bu yolda, gecemizi gündüzümüze katarak durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Düzce için" dedi. - DÜZCE