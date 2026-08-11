Köpek dövüşü yapan 3 kişi gözaltına alındı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Taşpınar Beldesi'nde köpek dövüşü yaptırdıkları ve bu anları sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan köpek dövüşü görüntüleri üzerine inceleme başlattı.

Araştırma sonucu köpek dövüştürdüğü belirlenen Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T. (23) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, daha sonra adli makamlara sevk edildi.

39 BİN 96 LİRA PARA CEZASI

Şüpheliler hakkında ayrıca 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 39 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.