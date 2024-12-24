Trabzon'da 98 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ali Paşa Albayrak son yolculuğuna uğurlandı.
Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi'nde İl Müftüsü Selami Aydın'ın öğle namazı sonrasında kıldırdığı cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sevenleri ve yakınları katıldı. Albayrak'ın oğlu Kazım Albayrak da 1996 yılında Tunceli Sarıcak'ta şehit olmuştu. Albayrak'ın cenazesi şehit oğlu Kazım Albayrak'ın yanına defnedildi. - TRABZON
Son Dakika › Yerel › Kore Gazisi 98 yaşındaki Albayrak'a son görev - Son Dakika
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