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Çorum'un Alaca ilçesinde vefat eden 93 yaşındaki Kore gazisi Cemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Cemal Coşkun'un cenazesi, Şıhlar Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaca eski mezarlığında toprağa verildi. Gazi için düzenlenen cenaze törenine Alaca Kaymakamı Enfin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cem Daharlı, İlçe Jandarma Komutan Uğur Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkcı, siyasi parti temsilcileri, idare amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM