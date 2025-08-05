Körfez Belediyesi\'nden Yerinde Acil Müdahale Ekibi

Körfez Belediyesi tarafından kurulan yerinde acil müdahale ekibi, hasar gören konteynırlara yerinde müdahale ederek vatandaşları zorda bırakmıyor.

Körfez Belediyesi daha temiz bir ilçe için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında konteynır bakım ve tadilatı yapan belediye ekipleri, kirlenen ve kötü kokuya neden olan konteynerleri, yıkayarak dezenfekte ediyor. Kentin dört bir yanına hizmet götüren Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işlerin daha düzgün yürümesi için konteyner tamir ve onarım işlerine yerinde acil müdahale ekibi olarak devam ediyor. İlçede bulunan seyyar ekipler, hasarlı teker ve kapakları yerinde tamir ederek eski haline döndürüyor. Tamiri daha uzun sürecek arızalar ise temizlik işleri şantiyesi içerisinde yer alan atölyede yapılıyor. Bu atölye sayesinde dışarıda maliyetli olan bakım onarım işleri, işçilik parası olmadan daha ucuza mal edilmeye başlandı. - KOCAELİ