Körfez'de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Körfez'de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

31.05.2022 11:39
Körfez'de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

Körfez Belediyesi, kentin belirli noktalarında sokak hayvanlarına su mataralarının ve günlük mamalarının verildiği yuvalar oluşturdu.

Körfez Belediyesi, kentin belirli noktalarında sokak hayvanlarına su mataralarının ve günlük mamalarının verildiği yuvalar oluşturdu.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçiren Körfez Belediyesi, kent genelinde oluşturduğu 40'a yakın noktada da hayvanlar için mama desteği verdi. Şimdi de kentin belirli noktalarında onlar için sıcak yuvalar oluşturuldu. Körfez Belediyesi'nin veteriner hekimleri tarafından planlanan ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da yapımı tamamlanan sıcak yuvalar, minik misafirlerini de ağırlamaya başladı. Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatı sonrasında hayata geçirilen proje ile besleme noktalarında sokak hayvanlarının günlük mama ihtiyacı karşılanıyor.

8 ayrı küçük odaların da oluşturulduğu noktalarda soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarının konaklamaları için alanlar yer alıyor. Hayvanseverlerin de destek verdiği projenin ilk etapta 2 noktada hayata geçirildiğini belirten veteriner hekim Arzu Demirhan Ergeç, bu sayının artacağını belirtti. - KOCAELİ

Körfez'de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu
Körfez'de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu
Körfez'de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu
Körfez'de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Rehabilitasyon Merkezi, Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Körfez'de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:47:35. #1.13#
SON DAKİKA: Körfez'de sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement