Körfez\'de zabıtanın 200. yıl etkinliğinde çocuklara güvenli okul yolu anlatıldı

Körfez'de Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara zabıtanın görevleri anlatılırken, çocuklara da güvenli okul yolu konusunda bilgilendirme yapıldı.

Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Güney Mahallesi Perşembe Pazarı'nda bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Zabıta ekipleri, kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelerek hem teşkilatın görevleri hakkında bilgi verdi hem de Türk bayrağı dağıttı. Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan özel broşürler de vatandaşlara ulaştırıldı. "Merhaba Çocuklar, Zabıta Senin Arkadaşın" başlıklı broşürde, zabıtanın çocukların güvenliği konusunda da yanlarında olduğu vurgulandı. Broşürlerde ayrıca "Güvenli Okul Yolu" başlığı altında çocukların okula gidiş ve dönüşlerinde dikkat etmeleri gereken konulara yer verildi. Böylece zabıta ekipleri, çocukların güvenli ulaşım konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler üstlenen Zabıta Teşkilatı'nın 200 yıllık geçmişine dikkat çekilen etkinlikte, zabıta ekiplerinin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmasının önemine de vurgu yapıldı.