Körfez Ticaret Odası\'nda Bayramlaşma Programı

Körfez Ticaret Odası'nda düzenlenen bayramlaşma programında oda üyeleri ve protokol temsilcileri bir araya gelerek bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Körfez Ticaret Odası binasında gerçekleştirilen program, öğle saatlerinde başladı. Bayramlaşma programı kapsamında odaya gelen misafirler yönetim kurulu tarafından karşılandı. Gün boyu devam eden programda katılımcılar hem bayramlaşma fırsatı buldu hem de sohbet ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Yoğun katılımın olduğu programda iş dünyasının temsilcileri bir araya gelirken, samimi ortam dikkat çekti. Bayramlaşma vesilesiyle birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, katılımcılar birbirlerinin bayramını kutladı.

"Süreci uzun tuttuk"

Programla ilgili konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, oda üyelerinin bayramlaşmaya katılımını sağlamak amacıyla süreci gün boyuna yaydıklarını belirterek, "Odamız geniş bir üye yapısına sahip. Üyelerimizin tamamının bayramlaşabilmesi için süreci uzun tuttuk. Ülkemize ve tüm dünyaya barış getirmesini diliyorum. Mazlum coğrafyalarda yaşayan insanların huzura kavuşmasını temenni ediyoruz. Daha huzurlu ve güvenli bir dünya istiyoruz. Bu vesileyle başta Kocaeli halkı olmak üzere Körfezli hemşehrilerimizin ve tüm üyelerimizin bayramını kutluyorum" dedi. - KOCAELİ