Korgan'da Maden Sondajına Direniş Sürüyor - Son Dakika
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Korgan'da Maden Sondajına Direniş Sürüyor

13.07.2026 15:14
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Ordu'nun Korgan ilçesinde yurttaşlar, maden sondaj çalışmalarına karşı 20 aydır direniyor.

(ORDU) - Haber: Gençağa KARAFAZLI

Ordu'nun Korgan ilçesinde yurttaşlar, Taşyapı firmasının Turnalık Yaylası'ndaki maden sondaj çalışmalarına karşı direnişini sürdürüyor. Sularının kesildiğini ve hayvanlarının susuz kaldığını belirten yayla sakinleri, çalışmaların durdurulmasını istedi.

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Turnalık Yaylası'nda Taşyapı firmasının yürüttüğü maden sondaj çalışmalarına karşı yaklaşık 20 aydır devam eden direniş sürüyor. Firma mühendislerinin sondaj alanına gitmesine dün izin vermeyen yurttaşlar, bugün de çalışmaların durdurulması talebiyle tepkilerini dile getirdi.

Yayla sakinleri, sondaj çalışmaları nedeniyle su kaynaklarının zarar gördüğünü, hayvanlarının susuz kaldığını ve yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu belirterek, yağmur ve çamura rağmen nöbet tutmaya devam ettiklerini anlattı.

"HAYVANLAR SUSUZ"

Yurttaşlar, şirket yetkilileri ile kamu kurumlarının kendilerini dinlemediğini öne sürerek, "Bizim canımız yanıyor. Hayvanlarımız su bulup içemiyor. Günlerdir yağmurun, çamurun içinde bekliyoruz. Yetkililer ortada yok. Siz sularımızı keserken bize sordunuz mu? 'Size nasıl bir zarar veriyoruz' diye soran olmadı. Hayvanlarımız zarar görüyor. Bunun hesabını kim verecek?" dediler.

Bir başka yurttaş ise yaylada kuşaklardır yaşadıklarını belirterek, hayvancılığın tek geçim kaynakları olduğunu söyledi. Yurttaş, "Bu yaylada yüzlerce yıldır yaşıyoruz. Hayvanlarımız olmazsa geçinemeyiz. Hayvancılık yapamazsak devlete nasıl vergi vereceğiz? Başka bir gelirimiz yok. Biz sadece yaşam alanlarımızı korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLER SESİMİZİ DUYSUN"

Şirketin gerekli izin belgelerini göstermediğini iddia ederek, yetkililere çağrıda bulunan yayla sakinleri, "Eğer burada çalışma hakları varsa izin belgelerini göstersinler. Belgeleri görmek istiyoruz. Sesimizi duysunlar. Hayvanlarımız susuz kaldı, yaşam alanlarımız zarar görüyor. Biz bu yaylayı korumayacaksak kim koruyacak?" diye konuştular.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Korgan'da Maden Sondajına Direniş Sürüyor - Son Dakika

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