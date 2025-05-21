Koruyucu Aileler İçin Hatıra Ormanı

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Aile Yılı" kapsamında Düziçi ilçesi Duman Yaylası'nda koruyucu aileler adına oluşturulan hatıra ormanına, 250 ıhlamur fidanı dikildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 250 ıhlamur fidanı toprakla buluştu. Etkinliğe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 29 koruyucu aile, 40 çocuk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Yılmaz yaptığı konuşmada, "Koruyucu ailelerimiz sayesinde çocuklarımız aile sevgisi ve yuva sıcaklığında büyüyorlar, onların en iyi şekilde yetişmesini sağlıyorlar. Aile sıcaklığında, aile güven içinde, aile huzuru içinde yetiştiriyorlar kendilerine minnettarız. Koruyucu aile farkındalığının arttırılması anlamında da bugün koruyucu ailelerimizle, çocuklarımızla ıhlamur fidanlarımızı diktik. Yaptığımız bu güzel, anlamlı etkinlikten dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzü kutluyorum. Katılan bütün arkadaşlarımızı, Orman İşletme İl Müdürlüğümüzü, koruyucu ailelerimizi ve sevgili çocuklarımızı kutluyorum. Aile Yılı kapsamında da bu faaliyetin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edildi sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Bu anlamda da faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Aile bizim her şeyimiz, geleceğimiz, en güvenli limanımız milletimizin, devletimizin güçlü olmasının temeli güçlü aileden geçiyor" ifadelerine yer verdi. - OSMANİYE